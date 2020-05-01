المنامة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود آخرين، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية ضد كل صور الإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تبذله من جهود دؤوبة لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله، والذي يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.// انتهى //15:20ت م0071