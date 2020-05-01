عمّان 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات العملية الإرهابية التي استهدف ألية للأمن المصري بعبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وقوف بلاده بكل إمكاناتها مع مصر، التي ستقهر كل العصابات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الأبرياء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //15:21ت م0072