القاهرة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء مما أسفر عن مقتل وإصابة ضابطين و8 جنود.وأوضح أبو الغيط في بيان اليوم، أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013، مؤكدًا أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أياً كانت التضحيات.وتقدم أبو الغيط في ختام البيان بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //15:52ت م0074