المدينة المنورة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس3تحتل الروضة الشريفة وهي إحدى المواضع داخل المسجد النبوي، بين بيت المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو بيت عائشة - رضي الله عنها - وبين المنبر الشريف ، مكانة عظيمة وكبيرة في أفئدة المسلمين أجمع لما لها من فضل .وجاء في فضل الروضة الشريفة وبيان منزلتها قوله - صلى الله عليه وسلم - : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . وفسر العلماء هذا الحديث على ثلاثة أقوال الأول : أي كروضة من رياض الجنة في حصول السعادة ونزول الرحمة وذلك بملازمة العبادة فيها , والثاني : أن العبادة فيها طريق موصل لدخول الجنة , أما الثالث : أن هذه البقعة بعينها هي جزء من الجنة وستنقل يوم القيامة إليها .وطبقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في الروضة الشريفة في هذه الفترة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، من خلال تكثيف برامج تنظيف وتعقيم الفرش والمصاحف ولاقطات الأصوات للأئمة والمؤذنين والنوافذ والإنارة ، عن طريق منظفات ومعقمات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة ، مع استمرار تعليق دخول المصلين .ويحظى الحرمين الشريفين بصفة عامة والمسجد النبوي بصفه خاصه بالعناية والاهتمام من حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ومن جاء من بعده من أبنائه البررة ،حيث تواصلت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مسيرة العمارة والتطوير خدمة للإسلام والمسلمين .// انتهى //16:38ت م0078