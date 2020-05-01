نجران 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستنفذ جمعية "رعاية" مرضى السرطان بمنطقة نجران، ابتداءً من يوم غدٍ، عدد من المحاضرات والبرامج التدريبية عن بُعد، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وأوضحت الجمعية أن البرامج تهدف إلى التوعية بمرض السرطان، وزيادة الوعي الأسري والمجتمعي في ظل الظروف الراهنة، وتتضمن "مواجهة ضغوطات الحياة، والكشف المبكر لأورام القولون وأورام المعدة، واللياقة الذهنية والنفسية لدى الأسرة".//انتهى//20:46ت م0131