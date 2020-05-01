الدمام 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسصرفت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية 779.400 ريال، لمشروع السلة الرمضانية، الذي أستفاد منه 2598 يتيماً وأرملة، من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.ووزعت الجمعية السلة الرمضانية، بالتعاون مع إحدى التطبيقات التي تقوم بتوصيل المواد الغذائية لمنازل المستفيدين دون الحاجة للتوجه للمجمعات أو المحلات أو الأسواق المختلفة للحصول عليها حفاظاً على سلامتهم .// انتهى//20:49ت م0133