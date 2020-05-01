الأفلاج 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "تستاهلون "، يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات الإفطار على رجال الأمن بالمحافظة .وأوضحت اللجنة أن 12 عضواً من الفرقة الكشفية باللجنة يوزعون كل يوم وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر ‫رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن 5 مراكز أمنية بالمحافظة استفادت من هذه المبادرة .// انتهى //20:54ت م0134