اجتماعي / كشافة لجنة الأفلاج تطلق مبادرة " تستاهلون" لتفطير رجال الأمن
الجمعة 1441/9/8 هـ الموافق 2020/05/01 م واس
الأفلاج 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس
أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "تستاهلون "، يتم خلالها توزيع أعضاء الفرقة الكشفية وجبات الإفطار على رجال الأمن بالمحافظة .
وأوضحت اللجنة أن 12 عضواً من الفرقة الكشفية باللجنة يوزعون كل يوم وجبات إفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن 5 مراكز أمنية بالمحافظة استفادت من هذه المبادرة .
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20:54ت م
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