سكاكا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمنطقة الجوف حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة لتطبيق أمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً خلال شهر رمضان, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خِدْماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خِدْماتها.وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمدينة سكاكا, وثقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخِدْمات التموينية والصحية والخِدْمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:24ت م0136