الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الطب في منتصف شهر أبريل، مبادرة "اهتمام" التطوعية لتقديم الاستشارات الطبية للمواطن والمقيم.وجاءت المبادرة انطلاقًا من الحملة الوطنية "كلنا مسؤول" للحد من انتشار فيروس كورونا, حيث تهدف إلى التقليل من زيارات المراجعين للمستشفيات والعيادات الطبية, وتُقدم الاستشارات الطبية من قبل 70 طبيبًا استشاريًا في أكثر من 250 عيادة تخصصية.وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وبدعم تقني من عمادة تقنية المعلومات بالجامعة.وتشمل الاستشارات الهاتفية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب التخصصات التالية : الصحة العامة، والطب الوقائي، وطب الأسرة، و الطب النفسي، وطب الأعصاب، والطب الباطني، وأمراض النساء و الولادة، وطب الأطفال، وأمراض القلب، و الجراحة العامة وجراحة الكلى والمسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأوعية الدموية، و الأمراض الجلدية، و أمراض وجراحات الأنف و الأذن و الحنجرة ، وطب وجراحة العيون.وتأتي المبادرة ضمن أدوار الجامعة والكلية في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية والتوصيات الصادرة من الهيئات الصحية بتقليل الخروج من المنزل والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي؛ ومن ذلك تقليل الزيارات للمنشآت الصحية إلا للضرورة القصوى.وتعتمد طبيعة عمل العيادات الاستشارية الهاتفية على تقديم الرأي الطبي لكل حالة، وإعطاء التوجيه المناسب للمرضى ، إضافة إلى إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًّا بطريقة موثوقة عبر منصة "أناة"، التي أطلقتها وزارة الصحة؛ حيث يمكن للمريض صرف الوصفة من أقرب صيدلية معتمدة بيسر وسهولة، وذلك دعمًا لعمل الأطباء عن بُعد ، وحرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //21:26ت م0137