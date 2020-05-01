طريف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبال الأسواق التجارية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية للمتسوقين عقب استئناف عملها، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وكذلك أثناء التنقلات بين المحال داخل هذه الأسواق، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المراكز.كما جرى تحديد وتنظيم كثافة المتسوقين داخل المحال التجارية، وتخصيص مناطق للفرز البصري لقياس لدرجة الحرارة والتباعد الاجتماعي عند المداخل, وذلك بوضع علاقات أرضية إرشادية في الشراء وعند صناديق المحاسبة ونحوها وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مع تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر، وحفاظاً على سلامة الجميع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتقيد بأوقات التسوق من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.وتواصل بلدية محافظة طريف والجهات ذات العلاقة جولاتها الرقابية الميدانية على المراكز التجارية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.// انتهى //21:30ت م0139