عرعر 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واستشارك الفرق التطوعية بمنطقة الحدود الشمالية في ميدان العمل الاحترازي والوقائي لحماية المجتمع من خطر فيروس كورونا كوفيد 19, وذلك بإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, حيث سخر المتطوعون والمتطوعات ما يملكونه من معارف ومهارات في رفد جهود الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة خلال الأزمة الحالية لجائحة كورونا.وأوضح مدير التنمية الاجتماعية بعرعر عايد مرضي العنزي أن المتطوعين والمتطوعات أرادوا أن يكونوا جزءا من هذا العمل التي تقوم الجهات المختصة ، وبادر المتطوعون المتطوعات بتقديم الدعم والمساندة للجهات ذات العلاقة كل حسب مجاله فهناك فرق صحية وطبية وخيرية ومجتمعية شباب وفتيات، وبلغ عدد الفرق المشاركة 50 فريقا تطوعيا يضم 500 متطوع ومتطوعة بالمنطقة.ومن أبرز المبادرات التي شاركت بها للفرق التطوعية، التي جاءت ضمن الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، المشاركة في نقاط الفرز الصحي بجميع مداخل مدن ومحافظات المنطقة، ونقاط الفرز الصحي في المجمعات التجارية والمولات وذلك بعد قرار إعادة فتح المجمعات، كما شاركت الفرق في مبادرات تهدف لتقديم المساعدات الغذائية للأسر المتعففة، ومبادرات خدمية وذلك وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.من جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر طلال البكر أن اللجنة تضطلع بدور كبير تجاه مجتمعها، وأن المتطوعين والمتطوعات أهم شريك لها في تحمل وأداء تلك المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه حماية الأفراد، وتوعيتهم للوقاية من فيروس كورونا، مضيفا أن أعضاء الفرق التطوعية يعكسون الصورة المشرفة لشباب وفتيات المنطقة.وأعربت المتطوعة سارة الرياء في الامتياز طالبة طب "تخصص أطفال" عن فخرها بوجودها ضمن فرق المتطوعين، مضيفة: نحن نعمل جميعنا بروح وطنية عالية وإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الذي يستحق الكثير.// انتهى //21:32ت م0140