نيويورك 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأظهر تقرير لشبكة "أي أس بي إن" الأميركية اليوم، أن حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة جراء الإغلاق التام الناتج عن إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد بلغ 12 مليار دولار، مع إمكانية ازدياده في حال إلغاء دوري كرة القدم الأميركية (إن أف إل)، والبطولات الجامعية.وقدر باتريك ريش، مدير برنامج الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن في سانت لويس، تأثير الإغلاق التام، على بطولات المحترفين الكبرى بخسارة تبلغ 5,5 مليار دولار، وبطولات الجامعات بـ 3,9 مليار دولار، والمنافسات الرياضية لفئة الشباب بـ2,4 مليار دولار.// انتهى //01:28ت م0202