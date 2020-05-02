حائل 8 رمصان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020م واس‏ اختتم مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع نادي حائل الأدبي اليوم مبادرة "الزم بابك واختر كتابك" بتوزيع 10 آلاف كتاب عبر الطلب إلكترونياً.‏ وأوضح أمين عام مجلس شباب ‏منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي ‏أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق برامج رؤية ‏المملكة من ناحية تنمية القدرات البشرية ‏وتعزيز الشخصية الوطنية، بدعم ‏من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ‏رئيس مجلس شباب المنطقة لبرامج مجلس شباب المنطقة ‏ومبادراته ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، ‏حيث تم تجهيز فريق عمل من أعضاء المجلس للعمل على تنفيذ هذه المبادرة التي استمرت عشرة أيام، وتم التوزيع ‏ وفق أعلى الاشتراطات الصحية على جميع أحياء مدينة حائل لتعزيز الفعاليات المنزلية للبقاء في البيوت.// انتهى//01:29ت م0203