ثقافي / توزيع 10 آلاف كتاب في ختام مبادرة "الزم بابك واختر كتابك" بحائل
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
حائل 8 رمصان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020م واس
اختتم مجلس شباب منطقة حائل بالتعاون مع نادي حائل الأدبي اليوم مبادرة "الزم بابك واختر كتابك" بتوزيع 10 آلاف كتاب عبر الطلب إلكترونياً.
وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة من ناحية تنمية القدرات البشرية وتعزيز الشخصية الوطنية، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة لبرامج مجلس شباب المنطقة ومبادراته ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة، حيث تم تجهيز فريق عمل من أعضاء المجلس للعمل على تنفيذ هذه المبادرة التي استمرت عشرة أيام، وتم التوزيع وفق أعلى الاشتراطات الصحية على جميع أحياء مدينة حائل لتعزيز الفعاليات المنزلية للبقاء في البيوت.
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