تونس 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واسسجلت تونس أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 998 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفايات عند مستوى 41 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم أنها سجلت 316 حالة استشفاء، مشيرةً إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 569 تحليلاً مخبرياً.وذكرت أن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 223 حالةً.// انتهى //01:34ت م0205