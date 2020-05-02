عنيزة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الحركة التجارية بالمولات والأسواق بمحافظة عنيزة، وبدأ استقبال المتسوقين مع بدء سريان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها ابتداء من ٦ رمضان وحتى ٢٠ رمضان، وذلك في فترة السماح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.ويأتي ذلك وسط تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين لتأمين متطلباتهم المعيشية مع دخول شهر رمضان المبارك, بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة باستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعدّ مسؤولية الجميع للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأظهرت جولة "واس" بالمراكز التجارية الالتزام بضوابط عمل المراكز التجارية التي حددتها بلدية محافظة عنيزة والجهات ذات الاختصاص ، وإغلاق أماكن الترفية والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض وتنظيم دخول المتسوقين للمتاجر وتحقيق مسافة التباعد، وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء كالقفازات والكمامات والمطهرات بالإضافة إلى توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند مداخل المراكز التجارية .// انتهى //01:36ت م0207