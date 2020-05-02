أبها 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس لقاء تربويا عن بعد، بعنوان(التعليم: خطوات في زمن الأزمات) ، ضمن مبادرة النادي (الثقافة إلى بيتك) . تحدث خلاله مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني وأداره الأديب حسين الزيداني ، عبر قناة النادي على اليوتيوب ومنصة زووم.وأشار الجوني في بداية حديثه إلى الخطوات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التعليم منذ بداية تعليق الدراسة بسبب أزمة "كورونا" واستمرار الدراسة بالآلية المناسبة التي أسهمت في سير العملية التعلمية ، وإنشاء مراكز عمليات لمتابعة جهات التعليم ودعمها .وأكد مدير تعليم عسير أن آليات التعلم عن بعد مكنت الطالب والمعلم من التواصل ، وبالتالي كانت تجربة ناجحة تحتاج إلى الاستمرار والتطوير في المستقبل .وطرح مدير الحوار عدة محاور للنقاش منها المبادرات ، والتعاون والتكامل بين الجهات، وخدمات المستفيدين.// انتهى //01:44ت م0209