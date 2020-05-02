حفر الباطن 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأنهت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة حفر الباطن، عمليات برنامج تعقيم مساجد وجوامع المحافظة على عدة مراحل، حيث بلغ عدد المساجد والجوامع التي جرى تعقيمها (730) مسجداً وجامعاً، وذلك لحماية مرتادي بيوت الله من فيروس كورونا المستجد.وشملت عمليات التعقيم الفرش والمصاحف وحاملاتها والأبواب والنوافذ والإنارة ودورات المياة ومغاسل الوضوء والجدران الداخلية.ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، كون ذلك جزء لا يتجزأ من دورها ضمن جهود جميع الجهات في هذه البلاد المباركة التي تعمل للحد من انتشاره.// انتهى //02:00ت م0216