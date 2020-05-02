القاهرة 8 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأكد رئيس مجلس إدارة نادي طنطا فايز عريبي، أن ناديه يؤيد إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن النادي يرغب على غرار 13 ناديًا بإلغاء مسابقة الدوري المصري بعد المشاورات التي دارت خلال الأيام القليلة الماضية.وأبان أن الأندية ترفض عودة الدوري المصري، بسبب توقف النشاط الرياضي لمدة شهرين، وهو ما أثر على أداء اللاعبين، فضلًا عن وجود خطورة على صحة اللاعبين.// انتهى //02:01ت م0217