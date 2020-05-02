جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسوقفت لجنة سكن العمالة الأجنبية بمحافظة جدة وبمشاركة ١٢ جهة معنية على ٣٤١ مبنى بالمحافظة وذلك خلال شهر في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط للعمالة الذين قُدّر عددهم بتلك المساكن بـ ٨١٥١٦ عاملًا والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.يأتي ذلك امتدادًا وفي ظل ما توليه القيادة الرشيدة حفظها الله في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.//انتهى//02:02ت م0218