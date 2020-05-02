رياضي / ليفركوزن الألماني يمدد عقد أرانغيز حتى 2023
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
برلين 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس
مدّد لاعب الوسط التشيلي تشارلز أرانغيز عقده مع نادي باير ليفركوزن ثلاث سنوات إضافية حتى 2023، بحسب ما أعلن الفريق اليوم، والذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني لكرة القدم قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".
وقال اللاعب البالغ "31 عاما" والذي كان ينتهي عقده السابق في يونيو في بيان نشره موقع النادي "أعيش فترة رائعة هنا وسأقوم بكل ما في وسعي لنقدم أشياء كبيرة في السنوات الثلاث المقبلة".
ويُعد الدوري الألماني الأقرب إلى العودة من بين البطولات الكبرى، فيما تشير التوقعات إلى انطلاقه بين منتصف ونهاية مايو الجاري.
// انتهى //
02:20ت م
0223