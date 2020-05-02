عام /شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد أحياء العاصمة المقدسة
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
مكة المكرمة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، بأحد أحياء العاصمة المقدسة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله- عن القبض على أطرافها، وهم (6) مواطنين، أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .
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