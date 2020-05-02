أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسحرصت صحة عسير ممثلة في مركز عسير للاستشارات الطبية (تطبيق صحة)؛ منذ ظهور جائحة كرونا على زيادة ودعم المركز بأكبر عدد من الأطباء المؤهلين، حيث وصل - بفضل الله - عدد المقدمين للخدمة عن طريق التطبيق والمدرَّبين بشكل جيد بالمنطقة ١٢٤ طبيباً منهم ٦٨ استشارياً و أخصائياً في طب أسرة ، و ٥٦ طبيب زمالة من متدربي برامج طب الأسرة بأبها وخميس مشيط.ويقدم المركز الخدمة بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل من خلال ١٥ طبيباً لكل يوم عمل بمعدل ١٢٠ ساعة عمل يومي ، كما يقدم الأطباء حوالي ٥٢٥٠ استشارة أسبوعياً تنوعت ما بين صوتية ومرئية ومحادثات كتابية ، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة خلال الشهر الماضي أكثر من ٢١ ألف استشارة.ويحرص المركز على توفير كودار للدعم في حالة وجود أي ضغط على الخدمة ، حيث تم تكوين فريق للدعم مكون من ١٥ طبيباً استشارياً.// انتهى //04:10ت م0232