واشنطن 8 رمضان 1441 هـ الموافق 1 مايو 2020 م واسفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عراقي إيراني لدوره في تسهيل عمليات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.وقالت في بيان لها اليوم إن أمير ديانات، ويعرف أيضاً باسم عامر عبدالعزيز جعفر، هو شريك قديم لكبار مسؤولي "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.وأشارت إلى أن جعفر ساعد "فيلق القدس" على تحقيق مصادر دخل وتهريب الأسلحة إلى الخارج ، كما فرضت الوزارة أيضاً عقوبات على شركة Taif Mining services LLC التي يملكها أو تدار بواسطته.ولفت البيان الانتباه إلى أن المدعي العام في واشنطن وجه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ"انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال"، وقدمت أيضاً دعوى مصادرة 12 مليون دولار تم استخدامها في هذه الجرائم وبكونها أصولاً لمنظمة إرهابية أجنبية.وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن "النظام الإيراني ومؤيديه يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني".// انتهى //05:30ت م0234