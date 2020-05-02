نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران ابتداءً من يوم غدٍ الأحد ، عدداً من البرامج التدريبية المجانية عن بُعد وبشهادات معتمدة، تستهدف أفراد المجتمع.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أن المبادرة تأتي امتداداً للدور المجتمعي الذي تقدمه الإدارة، وضمن مبادرة "العطاء التدريبي" التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأشار إلى أن البرامج ستكون في عدة مجالات منها "الأمن السيبراني، والتخطيط الاستراتيجي، والتفكير الإبداعي، وإدارة الأولويات، وصناعة النجاح، وأنماط القيادة، والتخلص من المشاعر السلبية، والمعاملات الإلكترونية، وخدمة العملاء، وغيرها من البرامج التدريبية التي تهدف لتنمية وتطوير أفراد المجتمع، وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.// انتهى //06:21ت م0002