واغادوغو 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسغادر 12 خبيرًا طبيًا صينيًا العاصمة البوركينية واغادوغو، في نهاية مهمة دامت أسبوعين، متوجهًا إلى أبيدجان في الكوت ديفوار.وتأتي زيارة الخبراء الصينيين إلى الدولتين الأفريقيتين في إطار مساعدات أقرتها الحكومة الصينية لمساعدة دول أفريقية فى مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.ويضم الفريق الصيني خبراء طببين من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومختصين فى مجالات الجهاز التنفسي والعناية المركزة والطب الباطني ومكافحة العدوى في المستشفيات والطب الصينى التقليدى واختصاصات أخرى.// انتهى //06:22ت م0004