كوناكري 09 رمضان 1441 هـ الموافق02 مايو 2020 م واسأعلنت غينيا اليوم، إنهاء الموسم الكروي الحالي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.وباتت غينيا ثالث دولة أفريقية في غضون 24 ساعة، تعلن إلغاء الموسم بعد أنغولا وكينيا.وبدأ الموسم الكروي في غينيا في أكتوبر الماضي وبلغ المنتصف قبل إلغائه. وكان من المقرر أن يختتم في يونيو المقبل.وقال رئيس رابطة أندية المحترفين الغينية، ماثورين بانغورا: "لا نعرف متي ستكون نهاية أزمة الفيروس، ومع اقتراب موسم الأمطار وفي ظل استمرار الجائحة قررنا إلغاء منافسات البطولة المحلية".ولن يتم تتويج أي فريق باللقب لكن الفرق الأربعة الأولى عند توقف المباريات ستشارك في مسابقتي الأندية الأفريقية الموسم المقبل وهما دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، كما لن يكون هناك هبوط أو صعود.// انتهى //06:23ت م0005