بورتو نوفو 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسانطلقت في بنين الحملة الانتخابية، استعدادا لانتخاب مستشاري 77 بلدية على عموم تراب البلاد المزمع تنظيمها في 17 من شهر مايو الجاري.وستقتصر الحملة على وسائل الإعلام، بفعل إجراءات الحجر المفروضة في البلاد، ضد فيروس كورونا المستجد.ويتنافس في الانتخابات 18 ألف مترشح ونائبه، يمثلون 5 أحزاب سياسية، سيصوت عليهم نحو 5 ملايين ناخب يوم الاقتراع.وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية في بنين عن تخصيص 40 دقيقة يوميا، لكل حزب من الأحزاب الخمسة المتنافسة، لشرح برامجه للناخبين.وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، أكد إيمانويل تياندو رئيس اللجنة الانتخابية، أن من ضوابط الحملة "حظر الاجتماعات والمواكب والزيارات".وستكون هذه المرة الأولى، التي تجرى فيها حملة انتخابية على هذا النحو في بنين، منذ إقرار التعددية الديمقراطية فيها عام 1990.// انتهى//06:25ت م0006