الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة مع مصر ضد الإرهاب.وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيره النيوزيلندي وسفير المملكة المتحدة.مساعدات سعودية لفلسطين بأكثر من عشرة ملايين ريال.قضائية الشورى تؤيد نظام الصلح في القصاص وتقدير التعويضات.إسرائيل تواصل استهداف مواقع حزب الله في سوريـة.أمير جازان يرأس اجتماع لجنة مكافحة الأوبئة ومسبباتها بالمنطقة.نائب أمير الرياض يزور المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة «شكراً».أظلَّنا شهرٌ عظيم مبارك فأروا الله من أنفسكم خيراً.لا تزاحموا القرآن بالأجهزة الملهية واستشفوا بآياته.عيادات طبية افتراضية تطلقها جامعة طيبة خلال رمضان.2000 مسكن آمن لـ350 ألف عامل في كافة المناطق.وصول رحلة برلين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.إقلاع أول رحلة للعمالة الوافدة الفلبينية.الكويت تعيد 175 مواطناً من المملكة.الصحة العالمية تطلب المشاركة في تحقيقات «ولادة كورونا».المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي في سيناء// يتبع //08:01ت م0009