طرابلس 09 رمضان 1441 هـ الموافق02 مايو 2020 م واسابرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،إتصال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند،موضحة أنه تم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، اتفق الجانبان على أهمية احترام العملية الديمقراطية وضرورة تجنب ما وصفه البيان بـ "المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا السياسي باستخدام القوة المسلحة من جانب واحد.وأشارت الصحف إلى إستنكار لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الحادث الإرهابي الذي استهدف عسكريين مصريين في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء،معبرة عن تعازيها لعائلات الجنود وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مؤكدة على تضامن مجلس النواب مع مصر شعبا وحكومة وحرصه على التعاون المشترك من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تصاعد العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات الوفاق بعد رفض الوفاق هدنة وقف إطلاق النار،مشيرة الى تصاعد افشتبكات فى محاور عين زاره ومشروع الهضبة وطريق المطار ، كما بينت القصف العشوائى على مساكن المدنيين فى زناة بطرابلس مما أدى سقوط ثلاث اشخاص واصابة 4 آخرين .وبينت الصحف تصريحات الرئيس التونسى قيس سعيد، مؤكدأ رفض بلاده تفسيم ليبيا، مهما كان شكله أو مصدره، كما عبرت تونس عن تمسكها بما أسمتها الشرعية الدولية، مشددة على ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي دون أي تدخل خارجي، مشيرأ ان بلاده أكثر الدول التى تتضرر من الوضع فى ليبيا .وتطرقت الصحف إلى تجديد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا، عن طريق حوار ليبي ليبي، مؤكدة انها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا،مشددة على تجديد وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.وعرجت الصحف على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مشددا على أن الوقت قد حان بالفعل» لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، لكنه في ذات الوقت تحدث عن مواجهة الأمم المتحدة «بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع.// انتهى //09:18ت م0016