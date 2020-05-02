إسلام آباد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إصابة رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر بفيروس كورونا، وارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في باكستان إلى 17699 حالة، توفي منهم 401 شخص.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أعرب عن ثقة حكومته في التغلب على وباء كورونا، وإعلانه حزمة دعم مالي جديدة لدعم محدودي الدخل للحد من تضررهم بسبب الإغلاق الجاري لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء بجمهورية مصر وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وعرجت الصحف على قرار الهند تمديد الإغلاق العام في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمدة أسبوعين بدءًا من الاثنين المقبل.وأشارت إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن أملها في تلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن المصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجد.وأخبرت صحف باكستان عن تسجيل الصين أدنى حد للإصابات الوافدة بفيروس كورونا منذ 35 يومًا، وعن إمكانية حدوث تطور إيجابي في عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.// انتهى //10:28ت م0020