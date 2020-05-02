الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة السودان للهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد، شمال مدينة سيناء المصرية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.وعرجت على إشادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان الجيش الوطني الليبي هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، داعية حكومة الوفاق إلى اغتنام هذه الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى تنفيذ قوة عسكرية تابعة للفرقة الأولى بالجيش العراقي عملية أمنية ضد أهداف إرهابية جنوب منطقة الصكار بمحافظة الأنبار غرب العراق.وركزت على انطلاق مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية باتجاه ساحة الشهداء في بيروت وسط انتشار أمني، وتجمع محتجون أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجًا على السياسات المالية وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية، قولها إن جائحة (كوفيد-19) ما زالت تمثل حالة طوارئ صحية عالمية وتثير القلق على نحو خاص مع انتشارها على نطاق أوسع في دول ذات نظم صحية ضعيفة.// انتهى //10:54ت م0022