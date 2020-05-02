بغداد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأفردت الصحف العراقية الصادرة اليوم مساحات واسعة للحديث عن الاستعدادات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي خلال الأيام القليلة القادمة؛ للتصويت بمنح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي, فضلاً عن التصويت على برنامجها الوزاري.وأخبرت عن تشكيل لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي الذي تسلمت رئاسة مجلس النواب نسخة منه, في وقت يضع الكاظمي اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، التي توقعت أن تمرر في مجلس النواب من دون اعتراضات كبيرة.وتطرقت صحف السبت إلى الموقف الوبائي المتمثل بتفشي أو انحسار الإصابات بفيروس كورونا في البلاد, مبينة أن أغلب حالات الإصابات المكتشفة لم تظهر على أصحابها أعراض المرض, مما يهدد بسرعة انتشار الوباء, وزيادة أعداد المصابين بحسب وزارة الصحة التي اخبرت بأنَّ 90 في المئة من الحالات الموجبة المكتشفة تم تشخصيها من قبل فرق المسح الميداني.وتناولت الصحف الملفات المهمة المعروضة على مجلس النواب, ومن بينها قانون الجرائم المعلوماتية, مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتشريعه لمواجهة ازدياد حالات الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.وتطرقت إلى الوضع الأمني مبرزة إعلان قيادة العمليات المشتركة عن قيام عصابات داعش الإرهابية باستهداف كاميرات المراقبة في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، بعد الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة.وعرجت على الزيارة التي قام بها وفد إقليم كردستان لبغداد خلال اليومين الماضيين, مبرزة نتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية والتي تركزت حول إيجاد حلول للملفات العالقة بين بغداد وأربيل.// انتهى //11:05ت م0023