رام الله 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المملكة العربية السعودية، خلال كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ عبر الاتصال المرئي الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وأنها القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها، وتأتي على رأس سياستها الخارجية.وسلطت الضوء على إدانة رئيس دولة فلسطين محمود عباس للهجوم الارهابي الذي وقع أمس جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، وتعزيته بشهداء الجيش المصري.وواصلت صحف السبت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517.وأولت اهتمامًا بقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيًا من قرية بيت سيرا غرب رام الله.وأوردت صحف فلسطين تحذير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".ونشرت صحف اليوم أخبار وباء (كوفيد-19)، حيث أدى إلى وفاة أكثر من 140 ألف شخص في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.// انتهى //11:18ت م0025