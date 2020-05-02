بغداد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسقتل عشرة من عناصر القوات الأمنية العراقية وجرح 4 آخرين، في هجمات إرهابية مسلحة بمحافظة صلاح الدين في ساعة متأخرة من ليلة أمس.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بمقتل 6 من عناصر الأمن في هجوم مسلح مباشر نفذه تنظيم داعش الإرهابي على قوة أمنية في منطقة مكيشيفة، وأثناء توجه قوة أمنية للتعزيز، انفجرت عبوة ناسفة عليها، مما أدى إلى مقتل 3 وجرح 4 آخرين.في هذه الاثناء قتل عنصر أمن آخر بإطلاق نار إثر استهداف قوة امنية في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء.// انتهى //11:37ت م0028