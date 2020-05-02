بيروت 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأكد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان كلاديو كوردوني صرف التمویل المتوفر لدى الاونروا على لاجئي فلسطین في لبنان، مضيفًا أن المبلغ المحدد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.وأشار كوردوني في رسالة حول خطة الإغاثة، إلى أنه يدرك تمامًا الحاجة الملحة للاجئين الفلسطينيين وبوضعهم الاقتصادي الصعب للغایة، لافتًا إلى أنه تبلغ المناشدات والآراء حول خطة الإغاثة المقترحة.وشدد على استمراره بالعمل بكل جھد مع رئاسة الأونروا لحشد مزید من الموارد المالیة لمساعدة اللاجئين على تجاوز محنتهم.// انتهى //11:48ت م0030