تونس 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للوضع الوبائي في تونس الذي قالت إنه يشهد استقرارًا نسبيًا في ظل انخفاض عدد الإصابات اليومي، مهتمة في المقابل بالاستعدادات الجارية للخروج من فترة الحجر الصحي الشامل الاثنين المقبل في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.وسبطت الضوء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، والذي ركز على علاقات التعاون بين البلدين والرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وخاصة منها انتشار جائحة كورونا وسبل تنمية التضامن والتعاون الدولي في مجال مجابهة تفشي هذا الوباء.مغاربيا نقلت الصحف إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده كادت أن تطلق مسار لحل الأزمة الليبية وإطلاق عملية سياسية، لكن هناك جهات عطلت هذا الحل لمصالح سياسية، مشيرًا إلى أن بلاده كانت قد اقترحت مجلسًا أعلى يجمع الفرقاء تنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، وهو حل قبلته كل القبائل الليبية.وأخبرت صحف تونس عن وفاة 55 صحفيًا من 23 دولة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاكوادور هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث عدد الصحفيين الذي توفوا بالفيروس، تليها الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //12:57ت م0040