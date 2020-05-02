الجزائر 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأبزرت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إمكانية فرض حجر صحي شامل أكثر صرامة في البلاد إذا لم يستجيب المواطنون لتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا.واهتمت بإعلان الجزائر استعدادها لأي مسار سلمي يعيد الاستقرار ويسكت السلاح في ليبيا، مبرزة اتصالات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مع نظرائه في ليبيا وتونس وفرنسا وجنوب أفريقيا من أجل العمل المشترك لإقناع أطراف النزاع الليبي بوقف التصعيد.وتابعت صحف الجزائر الوضع الوبائي في البلاد مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 4154 إصابة و453 وفاة وشفاء 1821 حالة.// انتهى //13:28ت م0045