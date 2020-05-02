الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة غداً عند الساعة 10:30 مساءً ندوة بعنوان " عوالم ما بعد كورونا .. اجتماعيا، ثقافيا، صحيا، معرفيا " وذلك ضمن برنامجها الثقافي الذي تعقده عن بعد بشكل مستمر وتستضيف من خلاله العديد من الاسماء الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية .ويشارك في الندوة مندوب المملكة لدي اليونسكو الأسبق الدكتور زياد الدريس ، وعضوة مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط ، و مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الأسبق الدكتور عبدالله الموسى، وأستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام الوايل ، فيما يدير الندوة الدكتور فهد العليان .يذكر أن المكتبة نظمت العديد من الندوات واللقاءات التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة، كان آخرها ندوة تجارب في ايجابيات العزلة، بهدف زيادة فرص اكتساب المعرفة في مختلف اتجاهاتها .// انتهى //13:42ت م0047