ثقافي / " عوالم ما بعد كورونا "ندوة ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس
تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة غداً عند الساعة 10:30 مساءً ندوة بعنوان " عوالم ما بعد كورونا .. اجتماعيا، ثقافيا، صحيا، معرفيا " وذلك ضمن برنامجها الثقافي الذي تعقده عن بعد بشكل مستمر وتستضيف من خلاله العديد من الاسماء الفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية .
ويشارك في الندوة مندوب المملكة لدي اليونسكو الأسبق الدكتور زياد الدريس ، وعضوة مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط ، و مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الأسبق الدكتور عبدالله الموسى، وأستاذ اجتماعيات العلوم والمعرفة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالسلام الوايل ، فيما يدير الندوة الدكتور فهد العليان .
يذكر أن المكتبة نظمت العديد من الندوات واللقاءات التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة، كان آخرها ندوة تجارب في ايجابيات العزلة، بهدف زيادة فرص اكتساب المعرفة في مختلف اتجاهاتها .
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