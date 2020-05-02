نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8مساءً - بمشيئة الله -.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:49ت م0048