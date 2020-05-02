كيب تاون 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.وأوضح وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي، أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5951 إصابة، مؤكدًا تسجيل 116 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس و2382 حالة شفاء.وأشار إلى أن الإصابات الجديدة انحصرت في مقاطعات كيب الغربية وغاوتنغ وكوازولو ناتال وكيب الشرقية.// انتهى //14:24ت م0052