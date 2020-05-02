طريف 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستنظم جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الغرفة التجارية مساء غد دورة عن بعد بعنوان "أساسيات التدبر" لمدة ثلاثة أيام ،ضمن برنامج معلم الخير ، وذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً.وتتناول الدورة مفهوم تدبر القرآن الكريم وأهميته، ومراحل التدبر والفرق بين التدبر والتامل ،إضافة لنموذج عملي للتدبر .// انتهى //15:34ت م0074