ثقافي / "أساسيات التدبر " درس علمي عن بعد بجمعية تحفيظ القرآن الكريم
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
طريف 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس
تنظم جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع الغرفة التجارية مساء غد دورة عن بعد بعنوان "أساسيات التدبر" لمدة ثلاثة أيام ،ضمن برنامج معلم الخير ، وذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً.
وتتناول الدورة مفهوم تدبر القرآن الكريم وأهميته، ومراحل التدبر والفرق بين التدبر والتامل ،إضافة لنموذج عملي للتدبر .
// انتهى //
15:34ت م
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