المدينة المنورة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الاسلامية خلال شهر رمضان الجاري يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل وخارج المملكة .وحرصت الهيئة بمتابعة من رئيسها التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي على اختيار موضوعات تغطي فنون العمارة الاسلامية ومجالاتها المختلفة ، حيث حظيت اللقاءات المباشرة عبر منصات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الرقمية والرسمية بمتابعة محلية وعربية وعالمية .ونوقش خلال الفترة الماضية ثلاثة محاور، الأول "إعادة صياغة تاريخ العمارة الإسلامية .. خمس أفكار مؤسسة" وقدمه أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور هاني بن محمد القحطاني ، والمحور الثاني " العمارة الإسلامية عبر العصور" وقدمه المعماري المتخصص بالعمارة التراثية المهندس عبدالحق بشير العقبي ،معماري ومهتم بالعمارة التراثية ، فيما تناول المحور الثالث " العمارة في الحضارة الإسلامية لحظات الالهام والتطور" وقدمه أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم.وتستمر هذه اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك حيث تتناول محاور الأسبوع الثاني "العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة" و "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة : التجربة السعودية" ،و "أنماط العمارة الإسلامية .. مصر كنموذج" .ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً واقليمياً وعالمياً متابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة .// انتهى //16:02ت م0075