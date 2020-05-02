مكة المكرمة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (16) منشأة لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا ، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية, ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية" غذاؤكم أمانة " التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.من جانبها نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان غذاؤكم أمانة . بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.أفاد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه جرى مصادرة 720 كيلو جراماً من الخضار والفواكه جرى ضبطها مع الباعة الجائلين في حي الكعكة, حيث جرى إتلاف 160 كيلو جراماً خضروات و فواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تسليم 560 كيلو من الخضار و الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة, مصادرة و إتلاف 200 كيس من مشروب السوبيا في المعابدة بمكة.وفي سياق متصل صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة.أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة و إتلاف مشروب السوبيا والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين.ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم إتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //16:03ت م0076