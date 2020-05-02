الأحساء 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أكثر من 1300 جولة رقابية، بما يفوق 15 ألف زيارة ميدانية، للتأكد من تطبيق خططها الاحترازية والوقائية وتنفيذ الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية، ضد فايروس كورونا المستجد "COVID19"، تحقيقاً لسلامة أفراد المجتمع.وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق منشأة في الصحة العامة لرصد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وإغلاق أخرى لحالات اشتباه بالإصابة، وتوجيه 46 إنذاراً لحالات ازدحام في الأسواق المركزية، وتحرير 135 مخالفة للاحترازات الصحية والوقائية، ورصد 282 مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و 276 مخالفات أخرى لمزاولة أنشطة خلال ساعات حظر التجوّل، ومصادرة واتلاف 25666 كيلو غراماً أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما قامت بتطهير وتعقيم 3182 موقعاً، و 16326 آليات ومعدات وحاويات نظافة، وتنفيذ 1141 جولة للمتابعة والرقابة الصحية، ورفع 67598 طن نفايات، وإزالة 13498 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلّفات مجهولة المصدر، بينما سجلت مذبوحات مسالخ الأمانة من الأنعام 7672 ذبيحة، بالإضافة إلى 1081 إعدامات جُزئية و 10 إعدامات كُلية للذبائح.وأكد المهندس الملحم، استمرار خطط وبرامج الأمانة في التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء، وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء خصوصاً في فترة منع التجوّل، إضافة إلى الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الإستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن.// انتهى //16:04ت م0077