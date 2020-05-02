الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالسودان عبد الله فاضل.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا في السودان والجهود المبذولة في مكافحتها وما يمكن أن تقدمه "اليونسيف" للسودان لتجاوز المرض.// انتهى //16:38ت م0079