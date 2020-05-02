الدرب 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخبرية بمحافظة الدرب اليوم، 335 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية موسى بن حسن أبو خويجة أن السلال الغذائية التي تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال، تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك.وبين أن عدة فرق تطوعية شابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف القرى التابعة لنطاق عمل الجمعية، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم, تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.و ثمن أبو خويجة ما تجده الجمعية الخيرية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعاون رجال الأعمال وفاعلي الخير مع القائمين على الجمعية لتنفيذ جميع الأعمال الخيرية التي تقوم بها, سائلاً الله تعالى أن يرزق الجميع الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموا ويقدمون في موازين حسناتهم.// انتهى //16:39ت م0082