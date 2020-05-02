ظهران الجنوب 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، توفر المخزون الاستهلاكي من أسطوانات الغاز بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، و إقبالاً عادياً من قبل المواطنين والمقيمين.كما تقيدت محلات بيع أسطوانات الغاز بالمحافظة بالخطط الاحترازية التي تطبقها البلدية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال وارتداء الكمامات والقفازات، إضافة لارتداء الزبائن الكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم .وتواصل بلدية ظهران الجنوب الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تعقيم وتنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين.// انتهى //16:44ت م0083