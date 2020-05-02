جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسيُطلق مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز غداً،أكبر ملتقى افتراضي في تعزيز الصحة موجه للمجتمع "ملتقى تعزيز الصحة ٢٠٢٠ .. تعزيز الصحة .. الأمل والتحديات في ظل جائحة كورونا المستجد" .وتبدأ فعاليات الملتقى ، بمحاضرة عن عدوى كورونا وآخر التطورات و المستجدات ، فيما يستمر الملتقى يومياً على مدى ١٤ يوم بواقع محاضرة يوميا من الساعة ١٠ مساء ً الى ١١ في ذات التوقيت.كما يُقدم الملتقى ١٥ محاضرة يلقيها ١٩ متحدثاً هم نخبة من أفضل المتحدثين على مستوى المملكة ، في حين دعت الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى الإطلاع على جدول المحاضرات والتسجيل والدخول للملتقى من خلال الرابط www.kauhp.com/wb.// انتهى //16:47ت م0084