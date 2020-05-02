جيبوتي 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جيبوتي، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين لعام 1441هـ، بتوزيع السلال على 500 أسرة، بحضور ورعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي عبدالعزيز المطر، وعدد من منسوبي السفارة، وذلك في جامع الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة جيبوتي.وقدم السفير عبدالعزيز المطر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على رعايتهم لهذه المشاريع الخيرية التي تجسد عناية المملكة بتوثيق الروابط الأخوية القائمة على تعميق وشائج المحبة الإيمانية في شهر الخير والعطاء، منوهاً بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج وفق منظومة متكاملة ومتميزة في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة من هذا البرنامج الإنساني.من جانبه، أوضح الملحق الديني بالسفارة بداح البداح أن توزيع السلال الغذائية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الوزارة بالتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جيبوتي، مشيراً إلى أن توزيع السلال الغذائية مستمر في عدد من المدن، وأن البرنامج يستهدف قرابة الـ4000 صائم بمختلف مدن جيبوتي.وقدم بداح البداح الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لأعمال وبرامج الملحقية الدينية بجيبوتي، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يزيل الوباء عن جميع بلاد العالم.// انتهى //16:50ت م0085