الباحة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد في أول أسبوع اختبارات بلغ 33,130 ألف طالب وطالبة, بينما بلغ عدد الاختبارات التي جرت 2227 اختبار.وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بدأ طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.// انتهى //16:51ت م0086